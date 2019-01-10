В Башкирии волонтеры выйдут на поиски пропавшей Натальи Рогачевой
В селе Новоаптиково Ишимбайского района республики волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 59-летнюю Наталью Рогачеву. Сегодня вечером, 10 января, добровольцы собираются прочесать окрестности села и близлежащий лес.
Женщина пропала вчера, 9 января, но родственники немедленно забили тревогу, поскольку Наталья нуждается в медицинской помощи, и может почувствовать себя плохо.
Приметы: рост 170-175 см, телосложение худощавое, волосы короткие светлые, глаза голубые.
Была одета: коричневое пальто ниже колен с капюшоном, красно-серая туника, черные лосины, черные сапоги на платформе.
Если вам что-то известно о местонахождении женщины, просьба немедленно сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.