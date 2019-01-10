2019-01-10T19:06:59+03:00
Общество

В Башкирии волонтеры выйдут на поиски пропавшей Натальи Рогачевой

59-летняя женщина нуждается в медицинской помощи
Яна Базекина
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Поисковики прочешут село и близлежащий лесПоисковики прочешут село и близлежащий лес
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В селе Новоаптиково Ишимбайского района республики волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 59-летнюю Наталью Рогачеву. Сегодня вечером, 10 января, добровольцы собираются прочесать окрестности села и близлежащий лес.

Женщина пропала вчера, 9 января, но родственники немедленно забили тревогу, поскольку Наталья нуждается в медицинской помощи, и может почувствовать себя плохо.

Приметы: рост 170-175 см, телосложение худощавое, волосы короткие светлые, глаза голубые.

Была одета: коричневое пальто ниже колен с капюшоном, красно-серая туника, черные лосины, черные сапоги на платформе.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины, просьба немедленно сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.

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