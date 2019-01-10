2019-01-10T17:00:07+03:00
Общество

В Уфе ликвидировали несанкционированную свалку

Виновные были привлечены к административной ответственности и оштрафованы
Яна Базекина
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Фото: республиканская прокуратураФото: республиканская прокуратура
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Уфимец пожаловался в природоохранную прокуратуру, что с рядом торговым центром на пустыре образовалась стихийная свалка – и это несмотря на то, что участок относится к водоохранной зоне. Вместо того, чтобы убрать весь строительный и бытовой мусор, рабочие просто засыпали его землей и разравнивали.

- По данному факту против организации и ее директора было возбуждено административное дело по статье «несоблюдение экологических требований при обращении с отходами», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. – Виновные были оштрафованы на 60 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры предприятие быстро очистило участок от мусора.

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