2019-01-10T16:12:27+03:00
Общество

Леонид Рошаль назвал Радия Хабирова «жестким руководителем»

Именитый детский хирург считает, что именно жесткий стиль управления выведет республику на новый уровень
Яна Базекина
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сегодня, 10 января, в Уфу прибыл Президент Национальной медицинской палаты, руководитель НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль. Он принял участие в благотворительном мероприятии «Аксаковская елка», а в ходе своего визита поделился, что считает нынешнего главу региона Радия Хабирова «жестким руководителем».

- Я наблюдаю за республикой более 10 лет, был здесь в разное время. И каждый раз вижу постепенные изменения в лучшую сторону. И каждый раз, правда, ком проблем, - рассказал именитый хирург. – Я очень надеюсь на нового руководителя. Он не мягкий, он жёсткий – и правильно. Он видит проблемы, знает республику. Хочу пожелать ему успехов.

Всего в благотворительной акции приняли участие около трехсот детей со всей республики – у каждого из них есть проблемы со здоровьем, а многие из-за болезни даже с трудом могут выйти из дома. Специально для юных гостей в Башкирском государственном театре оперы и балета был показан спектакль «Летучий корабль».

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