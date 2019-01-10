Уфимца осудили за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией трех женщин

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:59:58+03:00

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В Уфе осудили 37-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией трех женщин.

Как выяснилось в суде, о своем страшном заболевании мужчина узнал еще в 2012 году. Ранее этот диагноз был поставлен его беременной сожительнице. Конечно, девушка разорвала с ним все отношения, и уфимец решил отомстить миру за искалеченную судьбу.

В период с сентября 2013 по август 2016 года мужчина знакомился с девушками в социальных сетях и вступал с ними в незащищенную половую связь. О своем диагнозе он предпочитал им не сообщать: в итоге три партнерши заболели неизлечимой инфекцией. Кстати, зараженных оказалось гораздо больше, но еще три девушки подхватили от своего ухажера ВИЧ до того момента, когда он узнал о своем диагнозе.

- Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказании в колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшим по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.