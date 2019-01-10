Житель Башкирии хранил в гараже крупную партию контрафактного алкоголя

10 Янв. 2019 2019-01-10T20:01:36+03:00

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В Белорецком районе республики полицейские обнаружили крупный склад поддельного алкоголя. Как выяснилось в ходе обыска, 33-летний местный житель хранил у себя в гараже более двух тысяч бутылок нелегальной водки, около 200 бутылок «паленого» коньяка и 400 пузырьков со спиртосодержащим антисептиком. Эксперты установили, что весь изъятый алкоголь, общей стоимостью более 470 тысяч рублей, не соответствует установленным требованиям.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хранение в целях сбыта товаров и продукции без маркировки и нанесения информации». В настоящий момент подозреваемый находится под стражей, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.