2019-01-10T12:59:32+03:00
Происшествия

В Башкирии шахтера завалило горной породой

С многочисленными переломами мужчина был доставлен в больницу
Яна Базекина
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На руднике Бурибаевского ГОКа 8 января произошло чрезвычайное происшествие: в результате обрушения горной породы проходчик получил серьезные травмы.

- Во время бурения выпускной воронки в подземном руднике произошло отслоение части забоя. 36-летний проходчик получил закрытый перелом позвоночника, перелом пяточных костей, травматическую ампутацию и ушиб пальцев правой руки, - сообщили в пресс-службе республиканской Гострудинспекции.

Сейчас пострадавший находится на лечении в больнице, его состояние врачи оценивают, как удовлетворительное. Расследованием несчастного случая занялась специальная комиссия.

- Обстоятельства происшествия уточняются. Проверяется соблюдение требований охраны труда, - добавили в Гострудинспекции.

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