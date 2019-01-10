В Башкирии шахтера завалило горной породой
На руднике Бурибаевского ГОКа 8 января произошло чрезвычайное происшествие: в результате обрушения горной породы проходчик получил серьезные травмы.
- Во время бурения выпускной воронки в подземном руднике произошло отслоение части забоя. 36-летний проходчик получил закрытый перелом позвоночника, перелом пяточных костей, травматическую ампутацию и ушиб пальцев правой руки, - сообщили в пресс-службе республиканской Гострудинспекции.
Сейчас пострадавший находится на лечении в больнице, его состояние врачи оценивают, как удовлетворительное. Расследованием несчастного случая занялась специальная комиссия.
- Обстоятельства происшествия уточняются. Проверяется соблюдение требований охраны труда, - добавили в Гострудинспекции.