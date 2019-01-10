В Башкирии работницу предприятия раздавили упавшие стекла

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:07:04+03:00

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В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудницы стекольного комбината по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Трагедия произошла 29 ноября прошлого года: 48-летняя женщина занималась укладкой стеклянных полотен, как на нее свалились несколько тяжелых стекол, сложенных вместе. От полученных травм сотрудница комбината скончалась на месте.

- В настоящее время проведена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. – Следователи опрашивают работников предприятия, устанавливают обстоятельства, при которых были нарушены правила охраны труда и причастных к этому правонарушению лиц.