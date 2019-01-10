«Салават Юлаев» сыграет с «Динамо Рига»
Встреча пройдет на уфимском льду
Сегодня уфимский «Салават Юлаев» сыграет с рижским «Динамо»
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Сегодня вечером уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду сыграет с рижским «Динамо».
Столичные хоккеисты продолжают домашнюю серию игр. На этот раз подопечные Николая Цулыгина сразятся с рижским «Динамо». Сегодня в основной состав уфимцев должен войти защитник Филип Ларсен, не игравший с начала года из-за болезни.
Матч начнется на льду «Уфа-Арены» сегодня в 19 часов. Билеты проще всего приобрести на сайте клуба. Помимо этого их можно купить в кассах ледовой арены. Онлайн трансляции встречи будут вести телеканалы БСТ и КХЛ ТВ.