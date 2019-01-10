Уфимские спасатели вытащили лошадь, провалившуюся под лед

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:14:21+03:00

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Вчера вечером, 9 января, к уфимским спасателям обратилась жительница микрорайона Нагаево и сообщила, что ее лошадь провалилась под лед в пруду.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что местные жители уже пытаются спасти лошадь и согреть ее, укутав одеялами. Совместными усилиями кобылу удалось вытащить наполовину из воды, но животное, испугавшись толпы, отчаянно брыкалось и сопротивлялось.

- Один из спасателей предположил, что нужно просто отойти от лошади, тогда она сможет самостоятельно выбраться на берег, - рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты г. Уфы. – Хитрость сработала, кобыла выбралась из полыньи, и хозяйка отвела ее домой.