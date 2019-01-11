2019-01-11T06:34:02+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии ограбили и пытались похитить его новые приятели

Мужчине чудом удалось сбежать прямо из багажника автомобиля преступников
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Вчера, 9 января, в полицию обратился 29-летний житель Зилаирского района, который рассказал, что его избили, ограбили и пытались похитить.

Как выяснилось в ходе разбирательств, в ту ночь мужчина приехал в Кугарчинский район, чтобы проведать своего ребенка, вот только супруга отказалась пускать нетрезвого мужа в дом. На улице мужчина познакомился с тремя жителями села Юмагузина, те предложили ему выпить за знакомство. Вот только попойка быстро переросла в ссору, и тогда новоявленные приятели стали избивать мужчину, а затем отобрали у него сотовый телефон. Этого злоумышленникам показалось мало, тогда они засунули свою жертву в багажник автомобиля и повезли на окраину села. К счастью, потерпевшему удалось чудом сбежать от своих мучителей.

Вскоре сотрудники полиции задержали всех трех подозреваемых: ими оказались ранее судимые местные жители в возрасте от 22 до 30 лет.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Подозреваемый находится под стражей, роль остальных участников происшествия сейчас устанавливается. Материалы по факту незаконного лишения свободы будут переданы в республиканский Следственный комитет.

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