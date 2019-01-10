В Уфе назначили нового начальника отдела экологии и охраны окружающей среды

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:13:36+03:00

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Оперативное совещание в уфимской мэрии, прошедшее сегодня, 10 января, началось с нового назначения. Стало известно, что должность начальника отдела экологии и охраны окружающей среды города получила Юлия Косарева. Ранее эту должность занимал Данил Клементьев.

Юлия Михайловна Косарева родилась в 1978 году в Уфе и окончила БашГУ по химической специализации. В сфере охраны окружающей среды она проработала более 15 лет, а начинала свою карьеру инженером в нефтедобывающей компании. Поступив на муниципальную службу в городской отдел экологии, Юлия Косарева вскоре стала и.о. начальника отдела. В 2017 году она работала заместителем начальника отдела промышленности и инновационных технологий уфимской городской администрации.