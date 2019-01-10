Радий Хабиров рассказал, сохранится ли финансирование «Салавата Юлаева»

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:52:18+03:00

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Сегодня Радий Хабиров встретился с руководителями уфимского «Салавата Юлаева» и заявил, что клуб сохранит финансирования.

Напомним, что минувшим вечером стало известно, что уфимский «Салават Юлаев» покидает генеральный директор Тагир Ибрагимов. На фоне массовых слухов о том, что уфимским хоккеистам в разы сократят финансирования, отставка выглядела довольно подозрительно. Боельщики предположили, что из-за недостатка финансов команда может лишиться ключевых игроков.

Однако Радий Хабиров заверил жителей республики, что поддержка профессионального спорта в республике останется. Он отметил, что задача руководства республики развивать боевитый клуб с долгой историей. Хабиров объяснил, что сыреьевые компании продолжат финансирование «Салавата Юлаева», помимо этого помощь будет получать и футбольный клуб «Уфа».

- Там, где десятки тысяч ребят смотрят на Радулова, Умарка, Живоглядова и Слая – массовый спорт развивается в разы эффективнее, - объяснил глава Башкирии.