Уфимская администрация отправила новогодние подарки детям, пострадавшим в магнитогорской трагедии
Из-за обрушения жилого дома 73 ребенка остались без крова
Фото: уфимская городская администрация
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Уфимская администрация совместно с местными предпринимателями решила поддержать детей, чьи семьи пострадали во время обрушения жилого дома в Магнитогорске. Девять посылок со сладкими подарками, канцелярскими товарами и развивающими игрушками для 73 нуждающихся детей были собраны и отправлены вчера, 9 января, в Магнитогорск.
- В эти тяжелые дни для нашего государства вся страна сплотилась в едином стремлении оказать посильную помощь всем нуждающимся и пострадавшим, - добавили в уфимской городской администрации.
Мэр Уфы Ульфат Мустафин также выразил свои соболезнования и поддержку всем семьям, пострадавшим в страшной трагедии.