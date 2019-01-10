2019-01-10T11:58:30+03:00
Общество

Уфимская администрация отправила новогодние подарки детям, пострадавшим в магнитогорской трагедии

Из-за обрушения жилого дома 73 ребенка остались без крова
Яна Базекина
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Фото: уфимская городская администрацияФото: уфимская городская администрация
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Уфимская администрация совместно с местными предпринимателями решила поддержать детей, чьи семьи пострадали во время обрушения жилого дома в Магнитогорске. Девять посылок со сладкими подарками, канцелярскими товарами и развивающими игрушками для 73 нуждающихся детей были собраны и отправлены вчера, 9 января, в Магнитогорск.

- В эти тяжелые дни для нашего государства вся страна сплотилась в едином стремлении оказать посильную помощь всем нуждающимся и пострадавшим, - добавили в уфимской городской администрации.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин также выразил свои соболезнования и поддержку всем семьям, пострадавшим в страшной трагедии.

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