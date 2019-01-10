2019-01-10T09:16:34+03:00
Происшествия

В Уфе автомобиль сбил двух маленьких девочек, переходивших дорогу

Сестры 3 и 4 лет госпитализированы с различными травмами
Яна Базекина
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Фото: отдел ГИБДД УфаФото: отдел ГИБДД Уфа
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Серьезное ДТП с участием несовершеннолетних детей произошло вчера днем, 9 января, в Уфе. На улице Б. Хмельницкого иномарка «Дэу Нексия», под управлением 21-летнего уфимца, сбила двух маленьких девочек 3 и 4 лет. Сестры-погодки переходили дорогу вместе со своей матерью. Обе девочки получили травмы и были госпитализированы.

- Авария произошла неподалеку от регулируемого перекрестка, - сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД. – Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

Всего за минувшие сутки в Уфе зафиксировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали девять человек.

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