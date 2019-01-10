2019-01-10T08:17:46+03:00
Происшествия

В Уфе ребенку во время новогодних гуляний попала петарда в лицо

Мальчик получил серьезные ожоги щеки и уха
Яна Базекина
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 10 января, в уфимской мэрии состоялась первая в этом году оперативка, на которой подвели итоги новогодних праздников, а также уточнили, при каких обстоятельствах чаще всего травмировались уфимцы.

Одним из самых ярких примеров неудачного обращения с пиротехникой стал случай в Уфе, когда ребенку, катавшемуся с горки, в лицо попала горящая петарда. Мальчик получил серьезные ожоги щеки и ушной раковины.

Чаще всего в новогодние каникулы уфимцы получали переломы и черепно-мозговые травмы, а также ожоги и обморожения. Всего с 31 декабря по 8 января в травмпункты обратились 3763 человека, включая 960 детей. Отмечается, что этот результат гораздо ниже, чем в прошлом году, да и количество «пьяных» травм также снизилось.

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