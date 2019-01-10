2019-01-10T08:03:10+03:00
Происшествия

В Башкирии сгорел жилой дом: трое жильцов получили ожоги

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем
Яна Базекина
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Сегодня, в ночь на 10 января, в Башкирии случился серьезный пожар. В селе Гублюкучуково Дюртюлинского района вспыхнул жилой бревенчатый дом на улице Речной. Перепуганные соседи немедленно вызвали пожарных.

- На место происшествия работали три единицы спецтехники и шесть человек личного состава МЧС, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства. – Также прибыли сотрудники спасательно-поискового отряда, полиция и скорая помощь.

Как оказалось, горит строение общей площадью 84 квадратных метров, через 45 минут возгорание было полностью ликвидировано. К сожалению, не обошлось без пострадавших: двое мужчин и одна женщина с ожогами были госпитализированы.

- Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия сейчас работает дознаватель МЧС России, который устанавливает все обстоятельства, - добавили в ведомстве.

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