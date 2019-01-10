2019-01-10T07:45:19+03:00
Недвижимость

Ульфат Мустафин признал, что Уфа не готова к мусорной реформе

Глава администрации города заявил об этом во время оперативного совещания
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот оперативного совещанияФото: скриншот оперативного совещания
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Сегодня, 10 января, во время оперативного совещания в уфимской мэрии, сити-менеджер Ульфат Мустафин отметил, что город оказался не готов к мусорной реформе. Такой вывод он сделал после доклада директора «Спецавтохозяйства по уборке города» Айрата Ахметова.

По словам Ахметова, в новогодние праздники горожане постоянно звонили на горячую линию предприятия и задавали вопросы о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. На данный момент, как оказалось, не все контейнерные площадки, куда горожане выносят мусор, обслуживаются «САХ» - у организации не хватает спецтехники.

- Выходит, что не готовы мы оказались к новой системе обращения с ТКО. Что здесь могу сказать? Работайте, зарабатывайте деньги, покупайте технику, - заявил Мустафин.

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