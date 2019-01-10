В Уфе директора цирка шапито увели на допрос прямо перед представлением

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:06:31+03:00

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Руководителя цирка шапито «Триумф» принудительно отвели на допрос прямо перед началом представления. Скандально известный цирк сменил прописку – теперь шоу должно было проходить под крышей ВДНХ. Однако судебные приставы аккурат перед началом выступления задержали руководителя труппы.

На сегодняшний день конфликтная ситуация вокруг «Триумфа» достигла апогея: руководство цирка добилось того, что выступления могут проводиться в ВДНХ, взамен здания, признанного небезопасным и закрытого по решению суда. В свою очередь, сотрудники службы судебных приставов не считают, что переезд в другое здание позволяет игнорировать решение суда. В отношении директора цирка шапито возбуждено уголовное дело в связи с неисполнением решения суда.

Как известно, последнее представление цирка не состоялось. На странице цирка в социальных сетях горожане спрашивают, как вернуть деньги за билеты. На данный момент ответа они так и не дождались, передает Башкирское спутниковое телевидение.