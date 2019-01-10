Гендиректор «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов покинул свой пост
Накануне Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Тагир Ибрагимов покинул свой пост. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание «БИЗНЕС Online». Ибрагимов работал в клубе с марта 2017 года. По всей видимости, при назначении его на эту должность, предполагалось, что он будет выполнять функцию генменеджера клуба.
В самом клубе информацию о смене гендиректора пока не подтверждают и не комментируют. Также нет ясности, кто займет пост генерального директора в дальнейшем.
За то время, пока Тагир Ибрагимов находился у руля ХК «Салават Юлаев», клуб расстался с финским специалистом Эрккой Вестерлундом и взял курс на омоложение. Заняв второе место в Восточной конференции по результатам регулярного чемпионата КХЛ в сезоне 2017/18, команда вылетела во втором круге плей-офф. Тогда в финал конференции юлаевцам помешал пробиться челябинский «Трактор».