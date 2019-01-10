Гендиректор «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов покинул свой пост

10 Янв. 2019 2019-01-10T06:49:33+03:00

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Накануне Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Тагир Ибрагимов покинул свой пост. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание «БИЗНЕС Online». Ибрагимов работал в клубе с марта 2017 года. По всей видимости, при назначении его на эту должность, предполагалось, что он будет выполнять функцию генменеджера клуба.

В самом клубе информацию о смене гендиректора пока не подтверждают и не комментируют. Также нет ясности, кто займет пост генерального директора в дальнейшем.

За то время, пока Тагир Ибрагимов находился у руля ХК «Салават Юлаев», клуб расстался с финским специалистом Эрккой Вестерлундом и взял курс на омоложение. Заняв второе место в Восточной конференции по результатам регулярного чемпионата КХЛ в сезоне 2017/18, команда вылетела во втором круге плей-офф. Тогда в финал конференции юлаевцам помешал пробиться челябинский «Трактор».