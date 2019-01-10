2019-01-10T06:35:30+03:00
Общество

Жители Уфы едва не похоронили незнакомого человека

Путаница произошла в одном из моргов башкирской столице
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Артур Насыров для 2ГИС-УфаФото: Артур Насыров для 2ГИС-Уфа
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Грандиозным скандалом обернулись похороны одного из жителей Уфы. Как передает телеканала РЕН ТВ, родственники едва не похоронили совершенно незнакомого человека. Виной всему сотрудники морга, которые перепутали тела усопших и выдали близким чужого человека.

Путаница раскрылась накануне прощания с умершим. Сотрудники морга в последний момент установили ошибку и позвонили родным. Супруга покойного сняла с его лица маску и обомлела: в погребальный саван, оказывается, и правда был завернут совершенно незнакомый человек.

Как удалось выяснить корреспондентам РЕН ТВ, ошибку быстро исправили. Сотрудники морга привезли родным тело «правильного» покойника. Однако без скандала не обошлось.

В беседе с журналистами РЕН ТВ один из сотрудников ритуального агентства отметил, что морг, где произошла путаница – специфический.

- Я сам с трупами связан уже более 15 лет, но вот именно этот морг, в котором тела находились, я стороной обхожу. Это спецморг, там спецконтингент - туберкулез, ВИЧ, гепатит и все остальное, - заявил телевизионщикам мужчина по имени Булат.

Похоронщик подчеркнул, что не знает, в какой момент произошла ошибка и ответственности за это не несет.

По данным телеканала РЕН ТВ виновных в инциденте сотрудников морга уже наказали.

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