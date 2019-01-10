Жители Уфы едва не похоронили незнакомого человека
Грандиозным скандалом обернулись похороны одного из жителей Уфы. Как передает телеканала РЕН ТВ, родственники едва не похоронили совершенно незнакомого человека. Виной всему сотрудники морга, которые перепутали тела усопших и выдали близким чужого человека.
Путаница раскрылась накануне прощания с умершим. Сотрудники морга в последний момент установили ошибку и позвонили родным. Супруга покойного сняла с его лица маску и обомлела: в погребальный саван, оказывается, и правда был завернут совершенно незнакомый человек.
Как удалось выяснить корреспондентам РЕН ТВ, ошибку быстро исправили. Сотрудники морга привезли родным тело «правильного» покойника. Однако без скандала не обошлось.
В беседе с журналистами РЕН ТВ один из сотрудников ритуального агентства отметил, что морг, где произошла путаница – специфический.
- Я сам с трупами связан уже более 15 лет, но вот именно этот морг, в котором тела находились, я стороной обхожу. Это спецморг, там спецконтингент - туберкулез, ВИЧ, гепатит и все остальное, - заявил телевизионщикам мужчина по имени Булат.
Похоронщик подчеркнул, что не знает, в какой момент произошла ошибка и ответственности за это не несет.
По данным телеканала РЕН ТВ виновных в инциденте сотрудников морга уже наказали.