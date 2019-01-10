2019-01-10T06:06:49+03:00
Происшествия

Житель Башкирии скончался прямо на пороге торгового центра

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Михаил ФроловФото: Михаил ФроловФото: Михаил ФРОЛОВ
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В минувшую среду, 9 января, в Стерлитамаке произошло ЧП. Во время посещения ТРЦ «Арбат» одному из местных жителей, по всей видимости, стало плохо с сердцем. Пользователи социальных сетей, ставшие очевидцами происшествия, сообщают, что он скончался прямо на пороге торгового центра.

Как отмечает местная жительница, вокруг мужчины столпились посторонние люди, кто-то вызвал скорою помощь. Однако прибывшие на место медики уже ничего не смогли поделать. Они констатировали смерть мужчины.

На данный момент причины и обстоятельства трагедии выясняются.

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