Полпредом Башкирии в Москве бывший коллега Радия Хабирова

9 Янв. 2019 2019-01-09T20:44:20+03:00

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Полномочным представителем Башкирии в Москве станет Роман Симандуев, ранее работавший с Радием Хабировым в управлении внутренней политики Кремля, сообщает «Ъ-Уфа».

Напомним, что до 14 января представителем республики в столице является Фархад Самедов, возглавлявший полпредство с июня 2018 года. Новый руковдитель займет должность 15 января.

О новом представителе пока известно не так много. Ранее он работал с врио главы Башкирии Радием Хабировым в кремлевском управлении внутренней политики. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, в 90-ых Симандуев занимался бизнесом, связанным с продажей автомобилей и владел крупнейшим авторынком Подмосковья.