2019-01-10T06:00:26+03:00
Общество

В Уфе появится новая детская поликлиника

Строители закончат работу к марту 2019 года
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В марте 2019 в Уфе откроют новую детскую поликлиникуВ марте 2019 в Уфе откроют новую детскую поликлинику
Изменить размер текста:

В марте 2019 года в Уфе появится новая детская поликлиника на улице Габдуллы Амантая.

В минувшую среду, 9 января, строящийся объект посетил мэр Уфы Ульфат Мустафин. По данным городской администрации, сейчас рабочие проводят черновой ремонт объекта, и устраняют недостатки прошлой стройки.

Рабочие отметили, что уделяют большое внимание шумоизоляции объекта – будущая поликлиника расположена на цокольном этаже жилого дома.

Известно, что открытие новой поликлиники запланировано на март 2019 года. Построена она будет по адресу Габдуллы Амантая, 7/1.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Уфы едва не похоронили незнакомого человека
Житель Башкирии скончался прямо на пороге торгового центра
Полпредом Башкирии в Москве станет бывший коллега Радия Хабирова
Уфимец буксировал угнанную легковушку
Житель Башкирии семь лет получал пенсию за «умершую» сожительницу
Жителям Башкирии предлагают оценить работу глав районов
В Уфе сняли охранный статус с бывшего Полежаевского пансиона
В Уфе девушка-подросток украла из магазина дорогие духи
В Башкирии похоронили третьеклассника, который не дождался донорского сердца
У 15-летней матери с шестимесячной дочерью из Башкирии возникли проблемы с поисками приемной семьи
В Уфе из-за подозрительного предмета эвакуировали поликлинику
В Башкирии осудят руководителя батутного центра, где пострадал ребенок
«Уфа» планирует зимой оптимизировать свой бюджет
Житель Башкирии жестоко расправился со своим знакомым
В массовой аварии в Уфе пострадали три человека
В Уфе прекращены поиски 31-летнего Алексея Решетникова
В московском аэропорту обнаружили тело 33-летнего жителя Уфы