10 Янв. 2019 2019-01-10T06:00:26+03:00

В марте 2019 в Уфе откроют новую детскую поликлинику

Строители закончат работу к марту 2019 года

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В марте 2019 года в Уфе появится новая детская поликлиника на улице Габдуллы Амантая.

В минувшую среду, 9 января, строящийся объект посетил мэр Уфы Ульфат Мустафин. По данным городской администрации, сейчас рабочие проводят черновой ремонт объекта, и устраняют недостатки прошлой стройки.

Рабочие отметили, что уделяют большое внимание шумоизоляции объекта – будущая поликлиника расположена на цокольном этаже жилого дома.

Известно, что открытие новой поликлиники запланировано на март 2019 года. Построена она будет по адресу Габдуллы Амантая, 7/1.