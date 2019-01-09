2019-01-09T20:04:41+03:00
Происшествия

Уфимец буксировал угнанную легковушку

Подозрительного парня задержали полицейские
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Уфе полицейские поймали жулика, укравшего чужую машинуВ Уфе полицейские поймали жулика, укравшего чужую машину
Изменить размер текста:

В Уфе задержали 28-летнего парня, попросившего знакомого отбуксировать угнанный ВАЗ 2108.

По данным МВД республики, необычный инцидент произошел в Калининском районе Уфы. Полицейские заметили странную картину – автомобиль буксировал вторую легковушку, у которой было разбито боковое стекло. Стражи порядка решили доставить водителя буксируемой машины в отделении полиции.

Позже выяснилось, что 28-летний парень был пьян, а автомобиль он и вовсе угнал, дабы сдать на запчасти. Своего товарища, помогавшего буксировать машину, он обманул, заявив, что его машина сломалась.

По факту покушения на кражу полицейские возбудили уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полпредом Башкирии в Москве бывший коллега Радия Хабирова
Житель Башкирии семь лет получал пенсию за «умершую» сожительницу
Жителям Башкирии предлагают оценить работу глав районов
В Уфе сняли охранный статус с бывшего Полежаевского пансиона
В Уфе девушка-подросток украла из магазина дорогие духи
В Башкирии похоронили третьеклассника, который не дождался донорского сердца
У 15-летней матери с шестимесячной дочерью из Башкирии возникли проблемы с поисками приемной семьи
В Уфе из-за подозрительного предмета эвакуировали поликлинику
В Башкирии осудят руководителя батутного центра, где пострадал ребенок
«Уфа» планирует зимой оптимизировать свой бюджет
Житель Башкирии жестоко расправился со своим знакомым
В массовой аварии в Уфе пострадали три человека
В Уфе прекращены поиски 31-летнего Алексея Решетникова
В московском аэропорту обнаружили тело 33-летнего жителя Уфы