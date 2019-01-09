Уфимец буксировал угнанную легковушку

9 Янв. 2019 2019-01-09T20:04:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе задержали 28-летнего парня, попросившего знакомого отбуксировать угнанный ВАЗ 2108.

По данным МВД республики, необычный инцидент произошел в Калининском районе Уфы. Полицейские заметили странную картину – автомобиль буксировал вторую легковушку, у которой было разбито боковое стекло. Стражи порядка решили доставить водителя буксируемой машины в отделении полиции.

Позже выяснилось, что 28-летний парень был пьян, а автомобиль он и вовсе угнал, дабы сдать на запчасти. Своего товарища, помогавшего буксировать машину, он обманул, заявив, что его машина сломалась.

По факту покушения на кражу полицейские возбудили уголовное дело.