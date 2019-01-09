Жителям Башкирии предлагают оценить работу глав районов

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:52:22+03:00

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Власти Башкирии проводят опрос жителей республики относительно работы глав районов.

В 2019 году жители Башкирии смогу оценить качество работы глав своих районов в интернете. Для это в правительстве республики запустили соответствующий опрос на сайте «Голос республики Башкортостан». Помимо этого, жители республики смогут проголосовать за качество работы различных муниципальных организаций, которые оказывают услуги населения.

Участие в опросе может принять каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Голос республики Башкортостан». Сделать это можно как с компьютера, так и с мобильного устройства.