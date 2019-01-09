2019-01-09T17:10:30+03:00
Звезды

В Уфе сняли охранный статус с бывшего Полежаевского пансиона

Приказы о взятии под охрану памятника культурного наследия признали недействительными
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот 2ГИС-УфаФото: скриншот 2ГИС-Уфа
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Арбитражный суд Башкирии снял охранный статус со здания бывшего Полежаевского пансиона в Уфе. Строение, расположенное на улице Карла Маркса, 8, было построено в 1830-е годы и в 2004 году было признано объектом выявленного культурного наследия. Иск о снятии с Полежаевского пансиона охранного статуса подал Верховный суд республики.

Как передает «КоммерсантЪ-Уфа», в суде признали недействительными приказы управления госохраны и использования недвижимых объектов культурного наследия Башкирии от февраля 2004 и апреля 2017 года. Теперь здание и земля под ним не являются охраняемыми государством объектами.

Уфимские краеведы называют здание на Карла Маркса ,8, одним из первых, сохранившихся до наших дней каменным строением в городе. В 1870-е года там располагался приют для бедных воспитанников гимназии.

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