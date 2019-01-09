Житель Башкирии семь лет получал пенсию за «умершую» сожительницу

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:53:42+03:00

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Житель Аургазинского района Башкирии семь долгих лет получал пенсию за бывшую сожительницу, которую суд признал умершей. История началась в 2009 году и завершилась недавно приговором суда.

Почти 10 лет назад жительница одного из сел Аургазинского района бесследно пропала, оставив на попечении своего сожителя двоих несовершеннолетних детей. Вскоре мужчина через суд добился признания ее умершей и стал получать пенсию на детей по потере кормильца. Через год он выяснил, что его благоверная жива и здорова и проживает в Уфе. Однако ни детей, ни Пенсионный фонд о своем открытии он не известил, а продолжал получать выплаты.

Обман раскрылся, когда женщина сама пришла оформлять пенсию по старости. В результате к делу подключилась прокуратура, а 61-летний мужчина оказался на скамье подсудимых.

По приговору суда его обязали выплатить Пенсионному фонду 600 тысяч рублей и назначили ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, информирует пресс-служба прокуратуры Башкирии.