У 15-летней матери с шестимесячной дочерью из Башкирии возникли проблемы с поисками приемной семьи

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:18:46+03:00

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Совсем недавно в социальных сетях появился клич 15-летней Кристины (имена изменены). Несмотря на юный возраст, она уже является матерью. Девушка попала в трудную ситуацию и пока живет в кризисном центре «Семья».

- Ищем семью! Ищем дом! Меня зовут Кристина, мне 15 лет. Я ищу семью, которая может удочерить меня и мою дочь,- написала девушка.

Пост разошелся по крупным уфимским группам, информация появилась в уфимских СМИ, и нашлись люди, которые готовы забрать к себе Кристину и ее маленькую дочь. Но, к сожалению, все не так гладко, как кажется. С этим возникли проблемы.

Общественница, которая помогает ей, рассказала, что пока Кристине не исполнится 16, ее не отдадут.

- Их отказываются кому-либо отдавать. 25 января ей исполнится 16, а потом уже посмотрят, - говорит женщина. – Желающих на самом деле много, среди них очень хорошие люди.