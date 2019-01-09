У 15-летней матери с шестимесячной дочерью из Башкирии возникли проблемы с поисками приемной семьи
Совсем недавно в социальных сетях появился клич 15-летней Кристины (имена изменены). Несмотря на юный возраст, она уже является матерью. Девушка попала в трудную ситуацию и пока живет в кризисном центре «Семья».
- Ищем семью! Ищем дом! Меня зовут Кристина, мне 15 лет. Я ищу семью, которая может удочерить меня и мою дочь,- написала девушка.
Пост разошелся по крупным уфимским группам, информация появилась в уфимских СМИ, и нашлись люди, которые готовы забрать к себе Кристину и ее маленькую дочь. Но, к сожалению, все не так гладко, как кажется. С этим возникли проблемы.
Общественница, которая помогает ей, рассказала, что пока Кристине не исполнится 16, ее не отдадут.
- Их отказываются кому-либо отдавать. 25 января ей исполнится 16, а потом уже посмотрят, - говорит женщина. – Желающих на самом деле много, среди них очень хорошие люди.