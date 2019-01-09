В Башкирии осудят руководителя батутного центра, где пострадал ребенок

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:25:45+03:00

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Сотрудники следкома по Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя батутного центра. 49-летняя женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В ближайшее время она предстанет перед судом, сообщает пресс-служба ведомства.

Громкая история уходит корнями в июнь 2016 года. В один из злополучных дней, пятилетний мальчик во время игры в батутном центре, вылетел за ограждение и упал на бетонный пол. Ребенок получил тяжелую травму - компрессионный перелом нескольких грудных позвонков.

Как удалось выяснить в ходе следствия, на батуте не была закреплена страхующая сетка. Накануне несчастного случая руководитель решила перестроить площадку и расширить ее.

- При этом, обвиняемая, достоверно знала, что работа по сборке оборудования была еще не завершена, что создавало опасность для посетителей, однако, желая быстрее открыть центр, пренебрегла безопасностью клиентов ради скорейшего получения прибыли, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

В ходе следствия она признала вину в преступлении.