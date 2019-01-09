2019-01-09T14:08:28+03:00
Спорт

«Уфа» планирует зимой оптимизировать свой бюджет

Гендиректор клуба сообщил о расставании с пятью футболистами
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Рустем АХУНОВ
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В зимний перерыв футбольный клуб «Уфа» расстанется сразу с пятью футболистами. Взамен приобрести планируется только двух.

Как рассказал генеральный директор Шамиль Газизов, подобное связано с тем, что в зимнее трансферное окно решили провести оптимизацию бюджета, а заодно дать шанс молодым игрокам.

«Планируем, что клуб покинут четыре-пять футболистов - придут два новичка. Данные меры связаны с оптимизацией бюджета, а также желанием предоставить игровую практику футболистам, которые не получают ее в достаточном для дальнейшего развития объеме. Тоже самое касается и легионеров», - цитирует функционера ТАСС.

Что касается главных целей на трансферное окно, то клуб желает приобрести забивного нападающего. Варианты имеются. Возможно, в ближайшее время будет объявлено о первом переходе.

Напомним, что по итогам первой части чемпионата башкирский коллектив занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в шаге от зоны прямого вылета.

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