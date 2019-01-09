Житель Башкирии жестоко расправился со своим знакомым

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:30:01+03:00

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7 января в одном из сел Кармаскалинского района было обнаружено тело 60-летнего пенсионера. Прибывшие на место происшествия сотрудники следкома по Башкирии и полицейские установили, что смерть мужчины носит криминальный характер. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Вскоре были установлены обстоятельства трагической гибели пожилого мужчины. По предварительной версии, 5 января в доме потерпевшего между двумя мужчинами во время алкогольной вечеринки возник конфликт. Как удалось выяснить следователям, во время обильных излияний один из двоих гостей решил похвастаться своим умением метать ножи. Другой гость быстро покинул жилище, а хозяин и любитель холодного оружия остались выяснять отношения.

- Ссора переросла в драку, в ходе которой гость нанес хозяину дома множественные удары по различным частям тела, после чего ушел. Потерпевший не стал обращаться в больницу, однако, через день его самочувствие ухудшилось, и он скончался во дворе у своего соседа, не дойдя до его дома, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Сейчас подозреваемый в преступлении задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.