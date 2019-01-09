В Уфе прекращены поиски 31-летнего Алексея Решетникова

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:32:48+03:00

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21 декабря прошлого года 31-летний Алексей Решетников уехал из дома на элитной иномарке BMW и бесследно пропал. Родные и близкие мужчины забили тревогу и написали заявление о его пропаже в полицию. К поискам мужчины подключились волонтеры сразу нескольких поисковых групп. Добровольцы «Лиза Алерт. Башкортостан» и «Поиск пропавших детей – Уфа» практически три недели разыскивали уфимца.

Супруга пропавшего разыскивала Алексея и собственными силами. Через социальные сети она обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помочь его отыскать. Сегодня стало известно, что мужчина вышел на связь с родными. В беседе с «Комсомольской правдой – Уфа» его жена отметила, что завтра он приедет домой.

На данный момент волонтеры свернули поиски Алексея Решетникова.