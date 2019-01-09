2019-01-09T12:32:48+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски 31-летнего Алексея Решетникова

Мужчина уехал на элитной иномарке и бесследно пропал три недели назад
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

21 декабря прошлого года 31-летний Алексей Решетников уехал из дома на элитной иномарке BMW и бесследно пропал. Родные и близкие мужчины забили тревогу и написали заявление о его пропаже в полицию. К поискам мужчины подключились волонтеры сразу нескольких поисковых групп. Добровольцы «Лиза Алерт. Башкортостан» и «Поиск пропавших детей – Уфа» практически три недели разыскивали уфимца.

Супруга пропавшего разыскивала Алексея и собственными силами. Через социальные сети она обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помочь его отыскать. Сегодня стало известно, что мужчина вышел на связь с родными. В беседе с «Комсомольской правдой – Уфа» его жена отметила, что завтра он приедет домой.

На данный момент волонтеры свернули поиски Алексея Решетникова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В массовой аварии в Уфе пострадали три человека
В московском аэропорту обнаружили тело 33-летнего жителя Уфы
Производственный календарь на 2019 год в Башкирии: как отдыхаем
В Башкирии на трассе произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса
В Башкирии прекращены поиски 13-летней Камиллы Алпаровой
В Башкирии при пожаре погибла женщина, мужчину удалось спасти
Двое погибли, трое пострадали: стали известны подробности ДТП в Учалинском районе Башкирии
Дикая лиса гоняла кошку по двору в Уфе
Мэр Уфы предложил найти место для музея ретро-автомобилей
В Башкирии снижается рождаемость
МЧС Башкирии предупреждает о гололеде и плохой видимости на дорогах
В Уфе уже месяц разыскивают 38-летнего Фларида Ахмаева
Когда в Башкирию придет тепло
В Башкирии на трассе столкнулись «Лада» и «Мицубиси»: двое погибли, еще двое пострадали
Нет новогоднего настроения: в Стерлитамаке без отопления замерзают жители многоэтажки
35-летняя жительница Башкирии ударила ножом своего мужа
В Башкирии закрыли сбор средств для 27-летней матери двоих детей, больной раком
Водители Башкирии за сутки нарушили ПДД две тысячи раз
В Уфе разыскивают 13-летнюю Камиллу Алпарову
Первый рабочий день в 2019 году в Башкирии будет морозным
17-летний Олег Пайнев из Башкирии борется со страшной болезнью
Стали известны результаты судмедэскпертизы по факту смерти двухлетнего мальчика в Уфе