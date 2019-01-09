В массовой аварии в Уфе пострадали три человека

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:56:49+03:00

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В минувший вторник, 8 января, в Уфе произошло столкновение стразу трех автомобилей. Двигаясь по автодороге Уфа – Оренбург в сторону улицы Заки Валиди водитель «Лады Гранта» столкнулся со встречными «Тойота Рав 4» и «Киа Сид». В результате ДТП сам водитель отечественной легковушки и его 19-летний пассажир получили различные травмы. Они обратились в больницу и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

В пресс-службе Отдела ГИБДД по Уфе также сообщают, что в аварии пострадала 50-летняя пассажирка «Тойоты». С травмой головы ее госпитализировали в больницу.

Всего по данным отдела ГИБДД по Уфе, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 50 автомобильных аварий, в пяти из которых пострадали пять человек.