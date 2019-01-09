В массовой аварии в Уфе пострадали три человека
В минувший вторник, 8 января, в Уфе произошло столкновение стразу трех автомобилей. Двигаясь по автодороге Уфа – Оренбург в сторону улицы Заки Валиди водитель «Лады Гранта» столкнулся со встречными «Тойота Рав 4» и «Киа Сид». В результате ДТП сам водитель отечественной легковушки и его 19-летний пассажир получили различные травмы. Они обратились в больницу и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.
В пресс-службе Отдела ГИБДД по Уфе также сообщают, что в аварии пострадала 50-летняя пассажирка «Тойоты». С травмой головы ее госпитализировали в больницу.
Всего по данным отдела ГИБДД по Уфе, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 50 автомобильных аварий, в пяти из которых пострадали пять человек.