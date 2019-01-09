2019-01-09T11:27:32+03:00
Происшествия

В московском аэропорту обнаружили тело 33-летнего жителя Уфы

В кармане у мужчины нашли билет домой и паспорт
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 9 января, в московском аэропорту Внуково было обнаружено тело 33-летнего жителя Уфы. Бездыханного уфимца нашли в одной из туалетных кабинок в зоне посадки. Как выяснилось, с собой у мужчины были билет на самолет Москва – Уфа и паспорт.

Как сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного отдела на транспорте, причины смерти мужчины смогут установить после судебно-медицинской экспертизы. По предварительной версии, уфимец зашел в туалетную кабинку около 00:20 часов и больше не выходил оттуда.

- Дверь вскрыли принудительно в 7:40. Медицинская служба констатировала смерть, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

На данный момент выясняются все обстоятельства гибели мужчины.

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