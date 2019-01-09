В Уфе девушка-подросток украла из магазина дорогие духи

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:01:04+03:00

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Сотрудники полиции в Уфе оперативно раскрыли кражу из магазина. По данным МВД по Башкирии, накануне в отдел полиции поступило сообщение о пропаже двух флаконов духов на сумму 11 тысяч рублей. По словам сотрудницы магазина, неизвестная девушка стащила прямо с прилавка дорогие духи и скрылась. Прибывшая на место следственно-оперативная группа башкирской столицы установила личность подозреваемой.

- Ею оказалась 15-летняя жительница Уфы. Девушка дала признательные показания. По ее словам, она сбыла похищенное по цене ниже рыночной, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

На данный момент в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».