В Башкирии на трассе произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:52:53+03:00

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В минувший вторник, 8 января, в Чишминском районе республики произошло массовое ДТП. По данным ГИБДД по Башкирии, на 31 километре автодороги Чишмы – Киргиз-Мияки столкнулись четыре автомобиля, в том числе пассажирский микроавтобус.

Как отметил в своем блоге главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов, в результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, встречные «Киа Сид» и грузовик «Вольво» с полуприцепом совершили касательное столкновение, после чего зацепили пассажирский микроавтобус «Форд Транзит» и легковушку «Шкода Рапид». К счастью, в момент столкновения в салоне автобуса не было пассажиров – он был не на маршруте.

Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.