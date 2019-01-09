2019-01-09T08:56:58+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 13-летней Камиллы Алпаровой

Девочка-подросток бесследно пропала три дня назад
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувшие новогодние праздники, 6 января, стало известно о бесследной пропаже 13-летней девочке из Уфы Камиллы Алпаровой. Обеспокоенные родственники незамедлительно обратились в полицию с заявлением о ее пропаже и вышли на связь с волонтерами. Добровольцы поискового отряда «Поиск пропавших детей – Уфа» незамедлительно отреагировали на ее пропажу.

В ходе поисков стало известно, что девочка ушла из дома около 14 часов 6 января и связь с ней оборвалась. К счастью, сегодня, 9 января, волонтеры сообщили о завершении поисков Камиллы. Подросток жива и здорова.

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