В Башкирии при пожаре погибла женщина, мужчину удалось спасти
Спасатели эвакуировали 20 человек, среди них четверо детей
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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В ночь на среду, 9 января, в Стерлитамаке произошел жуткий пожар. В многоэтажном доме на улице Кочетова сгорела квартира.
Как передает пресс-служба МЧС по Башкирии, в доме загорелось кресло, затем огонь начал быстро распространяться. Площадь горения составила два квадратных метра. К счастью, сотрудники пожарной охраны быстро потушили очаг возгорания и эвакуировали из опасной зоны соседей – 16 взрослых и четверых детей.
Во время пожара в квартире находилось два человека – мужчина и женщина. К сожалению, женщина погибла, а мужчину удалось спасти. Его экстренно доставили в больницу. Сейчас дознаватели выясняют причины возгорания.