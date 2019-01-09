В Башкирии похоронили третьеклассника, который не дождался донорского сердца

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:48:21+03:00

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В Сибае прошли похороны девятилетнего Руслана Беляева, который скончался вечером 3 января в московской клинике. У мальчика было серьезное заболевание сердца — множественные пороки и нарушения ритма — поэтому мама отвезла его в Москву, где школьнику должны были пересадить донорское сердце. К сожалению, своего донора Руслан так и не дождался. После смерти сына убитая горем мать столкнулась с новой проблемой — у нее не было денег на транспортировку тела ребенка на родину, а потому обратилась за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии, и вскоре необходимая сумма была собрана.

- Вот и проводили нашего любимого, единственного сына Руслана. От своего имени хочу выразить огромную благодарность всем за поддержку и помощь, Всем, кто не остался в стороне в нашей невосполнимой утрате и разделил с нами горечь и слёзы, - поблагодарила мама мальчика у себя на странице в социальной сети.