2019-01-09T08:02:12+03:00
Происшествия

Двое погибли, трое пострадали: стали известны подробности ДТП в Учалинском районе Башкирии

Ранее сообщалось о двух пострадавших
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД МВД по РБФото: УГИБДД МВД по РБ
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Смертельная авария произошла во вторник, 8 января, в шестом часу вечера в Учалинском районе Башкирии. На автодороге близ деревни Казаккулово столкнулись «Лада Гранта» и «Мицубиси л200». Один из автомобилей от удара выбросило в кювет.

Авария оборвала две жизни. На месте погибли 23-летний житель Белорецка, управлявший «Грантой», и его 18-летний пассажир. Жена водителя и второй пассажир получили травмы. Пострадал и 37-летний житель Магнитогорска, он управлял иномаркой.

- Начато разбирательство, - говорится в сообщении республиканской Госавтоинспекции.

Фото: УГИБДД МВД по РБ

Фото: УГИБДД МВД по РБ

Столкновение двух машин в Учалинском районе.Анастасия КУЗНЕЦОВА

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