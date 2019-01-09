Двое погибли, трое пострадали: стали известны подробности ДТП в Учалинском районе Башкирии
Смертельная авария произошла во вторник, 8 января, в шестом часу вечера в Учалинском районе Башкирии. На автодороге близ деревни Казаккулово столкнулись «Лада Гранта» и «Мицубиси л200». Один из автомобилей от удара выбросило в кювет.
Авария оборвала две жизни. На месте погибли 23-летний житель Белорецка, управлявший «Грантой», и его 18-летний пассажир. Жена водителя и второй пассажир получили травмы. Пострадал и 37-летний житель Магнитогорска, он управлял иномаркой.
- Начато разбирательство, - говорится в сообщении республиканской Госавтоинспекции.
Фото: УГИБДД МВД по РБ
Столкновение двух машин в Учалинском районе.Анастасия КУЗНЕЦОВА