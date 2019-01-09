Производственный календарь на 2019 год в Башкирии: как отдыхаем

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:49:00+03:00

Власти региона уточнили, как мы будем отдыхать в 2019 году в Башкирии

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Длинные праздничные каникулы подошли к концу и самое время начинать ждать следующих праздников. Прозводственный календарь регионального министерства труда, семьи и социальной защиты подсказывает, что внеочередные выходные ожидают нас только в марте.

23 февраля выпадает на субботу, так что страна будет отдыхать лишь два дня – непосредственно 23 февраля и в воскресенье 24 февраля. Дополнительный выходной перенесли на май.

Зато на 8 марта будет три выходных дня, так как женский праздник приходится на пятницу.

Дольше всего страна будет отдыхать в мае. Выехать на природу можно будет с 1 по 5-е мая (среда-воскресенье) и с 9 по 12-е (четверг-воскресенье).

В среду 12 июня будет отмечаться День России, в пятницу 11 октября -День Республики Башкортостан, а со 2 по 4 ноября (с субботы до понедельника) - День народного единства.

Традиционные мусульманские праздники Ураза и Курбан-байрам в 2019 году придутся на 4 июня и 11 августа. Так как 11 августа - воскресенье, отдохнуть удастся и в понедельник 12-го августа.

Общее количество нерабочих дней в 2019 году составит почти три месяца – 121 день, а с учетом прошедших выходных - 113.