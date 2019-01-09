Дикая лиса гоняла кошку по двору в Уфе

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:29:09+03:00

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Дикая лисица наведалась во двор одного из домов в Орджоникидзевском районе Уфы. По словам местных жителей, рыжая гостья в сумерках устроила охоту на местного дворового кота. Приключения хвостатых люди засняли на видео.

Лисы редко выходят к человеку: только при острой на то необходимости. Вероятно, животное просто оголодало и пришло из леса в поисках легкой добычи. Некоторые предположили, что лиса бешеная и может быть опасна для окружающих.

Это далеко не первый случай появления лисиц в городской черте. Ранее рыжую "беспризорницу", к примеру, видели на улице Менделеева.