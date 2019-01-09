Мэр Уфы предложил найти место для музея ретро-автомобилей

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:02:02+03:00

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Накануне, 8-го января, Ульфат Мустафин посетил музей ретро-автомобилей. Коллекцию старых машин собрал самостоятельно уфимец Рим Насыров. Первым экспонатом был «Москвич-401», купленный в 2005 году. С тех пор коллекция разрослась до двух сотен авто со всего мира. Сейчас они стоят в небольшом ангаре в поселке Кириллово под Уфой.

Увы, частный музей почти не принимает гостей. Раритетные автомобили лишь изредка видят на организованных экскурсиях дети.

Мэр Уфы посчитал, что коллекция может быть интересна широкому кругу людей. По его мнению, нужно найти место для создания полноценного музея ретро-авто, где познакомиться с их историей смогут все желающие.