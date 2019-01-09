2019-01-09T07:02:02+03:00
Общество

Мэр Уфы предложил найти место для музея ретро-автомобилей

Сейчас машины пылятся в ангаре коллекционера
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: администрация УфыФото: администрация Уфы
Изменить размер текста:

Накануне, 8-го января, Ульфат Мустафин посетил музей ретро-автомобилей. Коллекцию старых машин собрал самостоятельно уфимец Рим Насыров. Первым экспонатом был «Москвич-401», купленный в 2005 году. С тех пор коллекция разрослась до двух сотен авто со всего мира. Сейчас они стоят в небольшом ангаре в поселке Кириллово под Уфой.

Увы, частный музей почти не принимает гостей. Раритетные автомобили лишь изредка видят на организованных экскурсиях дети.

Мэр Уфы посчитал, что коллекция может быть интересна широкому кругу людей. По его мнению, нужно найти место для создания полноценного музея ретро-авто, где познакомиться с их историей смогут все желающие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 13-летней Камиллы Алпаровой
В Башкирии при пожаре погибла женщина, мужчину удалось спасти
Двое погибли, трое пострадали: стали известны подробности ДТП в Учалинском районе Башкирии
Дикая лиса гоняла кошку по двору в Уфе
В Башкирии снижается рождаемость
МЧС Башкирии предупреждает о гололеде и плохой видимости на дорогах
В Уфе уже месяц разыскивают 38-летнего Фларида Ахмаева
Когда в Башкирию придет тепло
В Башкирии на трассе столкнулись «Лада» и «Мицубиси»: двое погибли, еще двое пострадали
Нет новогоднего настроения: в Стерлитамаке без отопления замерзают жители многоэтажки
35-летняя жительница Башкирии ударила ножом своего мужа
В Башкирии закрыли сбор средств для 27-летней матери двоих детей, больной раком
Водители Башкирии за сутки нарушили ПДД две тысячи раз
В Уфе разыскивают 13-летнюю Камиллу Алпарову
Первый рабочий день в 2019 году в Башкирии будет морозным
17-летний Олег Пайнев из Башкирии борется со страшной болезнью
Стали известны результаты судмедэскпертизы по факту смерти двухлетнего мальчика в Уфе