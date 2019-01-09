2019-01-09T06:41:36+03:00
Общество

В Башкирии снижается рождаемость

Однако в других регионах ПФО малышей появилось еще меньше
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Рождаемость в Башкирии снижается, но при этом остается самой высокой в ПФО. Аналитики Росстата сообщили, что с января по сентябрь прошлого года в республике родились 35 560 малышей. Это более чем на тысячу меньше, чем за тот же период 2017 года.

Тем не менее в других регионах Приволжского федерального округа ситуация с рождаемостью еще хуже. Так, в Татарстане родилось 34 994 ребенка, он на втором месте. Третьей с большим отрывом стала Самарская область, где на свет появились 24 876 детей.

Иначе выглядит рейтинг в перерасчете на 1000 человек. Как сообщает сайт Ufacitynews.ru, в Башкирии на тысячу человек рождается 11,7 детей, а в Татарстане – 12 малышей. Оба региона все равно занимают верхние строчки рейтинга, но уже в противоположном порядке.

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