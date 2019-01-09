2019-01-09T06:16:08+03:00
Общество

МЧС Башкирии предупреждает о гололеде и плохой видимости на дорогах

Мороз тоже не собирается отступать
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Первый рабочий день 2019-го года сразу преподнесет жителям Башкирии сюрпризы. Как сообщает МЧС по республике, днем 9 января погодные условия в регионе будут далеки от идеальных. Синоптики предрекают гололёд, а на дорогах гололедицу и снежный накат.

Усложнит жизнь автомобилистам и снегопад. По прогнозам метеорологов, видимость в снеге ухудшится до 1-2 километров. Осадки ожидаются в основном на севере республики.

Температура воздуха ночью может достигать -30 градусов, а днем будет держаться в пределах -12,-17, кое-где до -25.

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