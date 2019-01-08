Когда в Башкирию придет тепло

8 Янв. 2019 2019-01-08T19:12:07+03:00

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Январские морозы испытывают жителей Башкирии на прочность – каждый день температура воздуха не поднимается выше -15 градусов, а ночью и вовсе столбик термометра показывает все -20 градусов. Жители интересуются – когда же холода отступят, и они смогут насладиться теплой зимой катанием на лыжах, коньках и санках?

Тепло в республику придет не раньше субботы. 12 января в Башкирии ожидается резкий перепад – от -13 до -4. Тепло придет не одно, с собой оно захватит снегопады, а также ураганный ветер. В некоторых районах ожидается метель. Впрочем, не самое лучшее время для зимних забав.

Такой характер погоды сохранится и в воскресенье. В этот день будет еще теплее – всего -2 градуса, снег также продолжит идти.

В понедельник и вторник осадки прекратятся. Такая теплая погода ожидается весь январь, морозов в этом месяце больше не будет, а в конце месяца воздух прогреется и вовсе до 0 градусов.