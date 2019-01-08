В Башкирии на трассе столкнулись «Лада» и «Мицубиси»: двое погибли, еще двое пострадали
На месте работают полицейские и спасатели
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Смертельная авария произошла сегодня вечером, 8 января, в Учалинском районе Башкирии. На автодороге Белорецк - Учалы - Миасс столкнулись «Лада Гранта» и «Мицубиси». От мощного удара один из автомобилей вылетел в кювет.
К сожалению, есть погибшие. На месте ДТП оборвались жизни водителя и пассажира из отечественной легковушки. Также по последним данным известно, что в ближайшую больницу доставлены еще двое. При каких обстоятельствах произошло столкновение, и кто стал виновником, пока неизвестно.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.
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