2019-01-08T18:50:46+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе столкнулись «Лада» и «Мицубиси»: двое погибли, еще двое пострадали

На месте работают полицейские и спасатели
Эльвина АПАРИНА
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Смертельная авария произошла сегодня вечером, 8 января, в Учалинском районе Башкирии. На автодороге Белорецк - Учалы - Миасс столкнулись «Лада Гранта» и «Мицубиси». От мощного удара один из автомобилей вылетел в кювет.

К сожалению, есть погибшие. На месте ДТП оборвались жизни водителя и пассажира из отечественной легковушки. Также по последним данным известно, что в ближайшую больницу доставлены еще двое. При каких обстоятельствах произошло столкновение, и кто стал виновником, пока неизвестно.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.

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