2019-01-08T19:55:42+03:00
Общество

В Уфе уже месяц разыскивают 38-летнего Фларида Ахмаева

Мужчина ушел из дома еще 1 декабря
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе уже месяц не дает о себе знать 38-летний Фларид Ахмаев. Обеспокоенные родные обратились в полицию и бросили клич в социальные сети.

Известно, что он пропал 1 декабря – вышел из дома и не вернулся. С тех пор его никто не видел, телефон отключен. Близкие и предположить не могут, где может находиться уфимец.

Был одет в спортивный пуховик чёрного цвета, синие джинсы и кроссовки.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефонам: 89874918974, 89874794801, 89191402493 или в полицию - 02.

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