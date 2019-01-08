Нет новогоднего настроения: в Стерлитамаке без отопления замерзают жители многоэтажки

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:20:21+03:00

Они уже седьмой день сидят в холодных квартирах

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Вот уже семь дней жители многоквартирного дома №43 по проспекту Октября в Стерлитамаке сидят без тепла. На это на странице главы администрации Владимира Куликова пожаловался горожанин.

Оказалось, что уже со 2-го января не отапливаются 308 квартир.

- Считаю, что Вам, как руководству нашего города необходимо предпринять меры для решения данной проблемы. Аварийная служба ссылается на ЖЭУ, ЖЭУ на аварийную службы, и никто не хочет помочь. В нашем доме преимущественно живут старики, многие прикованы к кровати. Нет никакого новогоднего настроения, а за отопление, мы платим круглый год, - написал мужчина.

Пока на его жалобу никто не отреагировал. Отметим, что за окном сохраняется морозная погода. Температура воздуха в среднем составляет днем -16 градусов, а ночью и вовсе -20.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.