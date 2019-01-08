35-летняя жительница Башкирии ударила ножом своего мужа

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:36:29+03:00

Несколькими минутами ранее мужчина признался, что знает о наличии у нее любовника

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На днях в больницу Архангельского района поступил 37-летний житель Кармаскалинского района с ножевыми ранениями. Оказалось, что на него напала супруга.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, муж и жена были в гостях у знакомой. Они распивали спиртные напитки, и тут пострадавший решил сообщить супруге о том, что знает, что у той есть любовник. Ссора переросла в драку, тогда женщина схватила нож и ударила им мужа в живот.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.