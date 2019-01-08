2019-01-08T17:36:29+03:00
Происшествия

35-летняя жительница Башкирии ударила ножом своего мужа

Несколькими минутами ранее мужчина признался, что знает о наличии у нее любовника
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На днях в больницу Архангельского района поступил 37-летний житель Кармаскалинского района с ножевыми ранениями. Оказалось, что на него напала супруга.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, муж и жена были в гостях у знакомой. Они распивали спиртные напитки, и тут пострадавший решил сообщить супруге о том, что знает, что у той есть любовник. Ссора переросла в драку, тогда женщина схватила нож и ударила им мужа в живот.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии закрыли сбор средств для 27-летней матери двоих детей, больной раком
Водители Башкирии за сутки нарушили ПДД две тысячи раз
В Уфе разыскивают 13-летнюю Камиллу Алпарову
Первый рабочий день в 2019 году в Башкирии будет морозным
17-летний Олег Пайнев из Башкирии борется со страшной болезнью
Стали известны результаты судмедэскпертизы по факту смерти двухлетнего мальчика в Уфе
10 января в Уфе пройдет ярмарка вакансий
34-летний житель Башкирии угнал машину товарища, чтобы съездить в магазин
В столкновении «Ниссана» и фуры в Башкирии погибла женщина
«Салават Юлаев» сегодня принимает китайский «Куньлунь»
20-летний житель Башкирии сбил мужчину насмерть и скрылся с места аварии
Ночью из уфимской «Планеты» эвакуировали 150 человек
В минздраве Башкирии рассказали о снижении количества зараженных ИППП
Воздух в Сибае снова проверили на наличие в нем вредных веществ
В «Ред Булл» рассказали об увлечениях уфимского гонщика Даниила Квята
В Уфе лже-газовик оглушил и ограбил пенсионера
СМИ: бюджет «Салавата Юлаева» могут сократить в 1,5-2 раза
В Башкирии выписали всех детей, госпитализированных с подозрением на менингит
Три башкирских хоккеиста стали бронзовыми призерами молодежного чемпионата мира по хоккею
Состояние матери четверых детей из Башкирии, борющейся с циррозом, резко ухудшилось
Фархад Самедов покинул пост вице-премьера правительства Башкирии
В Башкирии температура воздуха упадет до -28 градусов
В Башкирии умер выдающийся хирург Венер Сахаутдинов
В Башкирии прекращены поиски пропавшей матери с маленьким ребенком
В Башкирии петарда выстрелила в лицо мужчины
В Башкирии женщина врезалась в ограждение, пострадал ребенок